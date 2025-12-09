Der TSV Niederndodeleben errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Irxleben/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Niederndodeleben.

Mark Schröder (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Spieler Nummer 14 der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

TSV Niederndodeleben und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 45+2

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 14 den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Niederndodeleben sicherte (58.). Die Niederndodelebener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Tamaan (82. Tilche), Stridde, Zoll, Kühn, Grzenda, Schröder, Skorsetz (85. Lücke), Dreiling (90. Ebeling), Theele, Gropius

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63