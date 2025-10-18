Für den Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete das Spiel gegen den SSV Samswegen 1884 am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV Samswegen 1884 eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:3).

In Minute 12 schoss Fabian Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte David Herbst den Ball ins Netz (25.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Magdeburg-Neustadt-Torwart nicht verhindern (38.). Der Vorsprung des SSV Samswegen 1884 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Tino Beyer kämpfte weiter und in Minute 47 gelang Owen Etinosa Iyamu endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 28 Minuten später konnte Pascal Harald Schmidt ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Paul Niemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (90.+8).

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV Samswegen 1884

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Dolke – Klawunn (73. Rohde), Schulz, Wegelin (46. Alali Alhamad), Iyamu, Simon, Kutz (60. Reuper), Niemann, Hildebrandt, Rasche, Schmidt

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Feyer (89. Zimmermann), Sonnabend, Bartsch, Ermisch (69. Nagel), Herbst (80. Resch), Ronge, Gamroth, Lehmann, Stettin (35. Ismail)

Tore: 0:1 Fabian Lehmann (12.), 0:2 David Herbst (25.), 0:3 David Herbst (38.), 1:3 Owen Etinosa Iyamu (47.), 2:3 Pascal Harald Schmidt (75.), 3:3 Paul Niemann (90.+8); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 54