Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Roter Stern Sudenburg vor 99 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Magdeburg/MTU. Die 99 Besucher auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner schlugen das Team aus Magdeburg mit 4:1 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Reich, als Michel Unger für Stern traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte David Abraham den Ball ins Netz (54.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der 90. Minute gelang es Mark Schröder, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger (70. Freise), Telge (46. Abraham), Felgenhauer, Schimmelpfennig, Wildenhof, Riedel (64. Moushfiq), Pakebusch, Gläser, Spilgies (64. Graupner), Hennings (74. Böttcher)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Schröder, Seegers (69. Lentz), Rittmeister, Meyer, Dreiling, Tamaan, Theele (73. Lüder), Friedrich (77. Ebeling), Rathsack

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99