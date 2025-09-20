Der Eilslebener SV unter Leitung von Trainer Fabian Dilge feierte einen deutlichen Erfolg über den SSV Samswegen 1884 mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Eilsleben/MTU. In einer unverhofften Wende hat der Eilslebener SV nach einem deutlichen Rückstand den SSV Samswegen 1884 mit einem 5:1 (1:1) bezwungen.

Nach elf Minuten schoss David Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christian Jakobs den Ball ins Netz (15.).

Minute 15 Eilslebener SV und SSV Samswegen 1884 im Gleichstand – 1:1

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Benjamin Sacher traf in der 50. Spielminute, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Willms (63. Matthies), Pruhs (46. Sengewald), Haus, Sacher, Jakobs, Falk, Weber (46. Köhler), Derda (69. Wittek), Duckstein (81. Gerhardt), Reber

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Ismail (85. Jahns), Resch (85. Moustafa), Lehmann, Nagel (36. Mazlomi), Wagner, Gamroth, Kober, Herbst (70. Engler), Bartsch, Ermisch

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74