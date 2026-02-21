Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war die SV Germania 08 Roßlau gegenüber dem SV Allemannia 08 Jessen machtlos und wurde 1:4 (1:0) besiegt.

Dessau-Roßlau/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Dessauer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Allemannia 08 Jessen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:4 (1:0).

Paul Ulrich Hanke (SV Germania 08 Roßlau) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Jessener revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Jannik-Noah Winter erzielt.

61. Minute SV Germania 08 Roßlau und SV Allemannia 08 Jessen im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Jessens Philip Olexy konnte seinem Team in Minute 65 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Roßlau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (70.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Winter (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:1 gingen die Jessener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Allemannia 08 Jessen

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – P. U. Hanke (75. Fleischer), Ruge, Berke, Seiffert, Müller, Klausnitzer, Franzel (75. Krug), Marzian, Möbius (60. Kroker), Richter (85. Lorenz)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Böhme, Kilian (74. Peinl), Heinrich, Quinque, Winter, Wedmann (60. Michlick), Weidmann, Michlick, Olexy, Heinze (74. Schüler)

Tore: 1:0 Paul Ulrich Hanke (9.), 1:1 Jannik-Noah Winter (61.), 1:2 Philip Olexy (65.), 1:3 Jannik-Noah Winter (70.), 1:4 Jannik-Noah Winter (90.+3); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Andreas Kräbel, Oliver Schunke; Zuschauer: 79