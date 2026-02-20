Klar unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen in der Auseinandersetzung gegen den SV Blau-Weiß Zorbau letztes Wochenende in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Die 95 Beobachter im Friesenstadion Pl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen ein ernüchterndes 1:5 (1:1) hinnehmen musste.

Gleich nach dem Anstoß schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Aber die Sangerhäuser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Bruno Weick erzielt.

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bondarenko den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (84.). Damit war der Sieg der Zorbauer entschieden. Die Sangerhäuser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Sonnenberg (46. Lange), Wagenhaus, Schneider (72. Husung), Hennig (68. Halle), Kern (60. Stöhr), Schäffner, Olbricht, Weick, Schulz, Hildebrandt

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Neuhaus, Hein (72. Tsipi), Campbell (80. Omerovic), Seidel, Strauchmann, Nicodemus, Neuhaus (80. Engl), Bondarenko, Erdmann (89. Bisultanov), De Pinho Gomes (65. Sothen)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95