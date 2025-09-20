Der Eilslebener SV unter Leitung von Trainer Fabian Dilge feierte einen deutlichen Erfolg über den SSV Samswegen 1884 mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Eilsleben/MTU. Eilsleben – Samswegen: Nachdem der Eilslebener SV an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit vier Treffern Vorsprung. Endstand: 5:1 (1:1).

Nach lediglich elf Minuten schoss David Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Börder konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze (15.).

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Benjamin Sacher versenkte den Ball in der 50. Minute, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs, Pruhs (46. Sengewald), Haus, Sacher, Weber (46. Köhler), Duckstein (81. Gerhardt), Derda (69. Wittek), Reber, Willms (63. Matthies), Falk

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Nagel (36. Mazlomi), Lehmann, Gamroth, Bartsch, Kober, Herbst (70. Engler), Resch (85. Moustafa), Wagner, Ermisch, Ismail (85. Jahns)

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74