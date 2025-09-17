Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser I vor 72 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem souveränen 8:0 (4:0) durch.

Möser/MTU. Achtmal hat die TSG Grün-Weiß Möser I am Samstag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 8:0 (4:0) für die Burger.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Willi Küllmey für Möser traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Küllmey (11.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Strübing im gegnerischen Tor. Küllmey traf in Minute 32, Robin Kloska in Minute 41, Küllmey in Minute 51, Kevin Kloska in Minute 65 und Paul Swen Henning in Minute 89. Spielstand 7:0 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Nach wenigen Momenten gelang es Finn Eickhoff, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:0 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Magdeburger SV Börde

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Thiele (59. Nord), Karbe, Jentzsch, K. Kloska (67. Eickhoff), Rieche (64. Henning), R. Kloska, Rick (56. Fähse), Sachs, Pilz, Küllmey (56. Rölke)

Magdeburger SV Börde: König – Wesemeier, Gallert (46. Naumann), Rebone (46. Brussig), Rhode, Johne (62. Köhler), Fritsch, Rebone, Kreutzer, Boeke (46. Beyer), Blümel

Tore: 1:0 Willi Küllmey (8.), 2:0 Willi Küllmey (11.), 3:0 Willi Küllmey (32.), 4:0 Robin Kloska (41.), 5:0 Willi Küllmey (51.), 6:0 Kevin Kloska (65.), 7:0 Paul Swen Henning (89.), 8:0 Finn Eickhoff (90.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Robin Groebke, Lennox Lenz; Zuschauer: 72