Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Eilslebener SV ein 1:0 (0:0)-Triumph über den TSV Niederndodeleben.

Eilsleben/MTU. Auf der Sportanlage- Platz 1 haben 136 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Eilslebener SV und dem TSV Niederndodeleben verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Niklas Ruprecht den Gastgeber in Führung (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Niederndodeleben

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben (46. Matthies), Köhler (46. Ruprecht), Falk, Sacher (87. Duckstein), Pruhs, Bockwoldt (66. Wittek), Willms, Jakobs (76. Weber), Reber, Haus

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Nötzold, Lüddeckens (57. Gottschalk), Ahlemann, Biermanski (73. Husnik), Bergmann (57. Dreiling), Müller (73. Mai), Husnik (73. Bittner), Jebsen, Schott

Tore: 1:0 Niklas Ruprecht (47.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 136