Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen die SV Union Heyrothsberge ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz, Oeding, Rohde, Hildebrandt, Iyamu, Niemann, Simon, Alali Alhamad (89. Wald), Reuper (73. Schulz), Fischer

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Raue, Fritz, Vogel (61. Marth), Wöhler, Schlüter, Kloska, Taube, Schulze, Schäfer, Peukert

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47