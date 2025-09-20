Einen 5:4 (2:2)-Heimerfolg gegen den Osterweddinger SV fuhr der BSV 79 Magdeburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Nach nur zwölf Minuten schoss Philipp Glage das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Magdeburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tom Robin Koch der Torschütze (18.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Philipp Glage versenkte den Ball in der 20. Spielminute noch einmal. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Mathias Loof traf in der 38. Minute. Unentschieden. Der BSV 79 Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Torben Hartwig traf in Spielminute 46. So leicht ließen sich die Osterweddinger aber nicht unterkriegen. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Es wollte den Osterweddingern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hartwig schoss und traf in der 87. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Alain Zidane Nsangou den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (89.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Hartwig, Kasper, Glage, Bansemer, Yakhyaev (71. Hennig), Klinzmann (90. Youdom Takaw), Gröschner, Kokert (71. Nsien), Ellrich (76. Heyse), Nsangou

Osterweddinger SV: Kiese – Müller (79. Gebhardt), Barkowski, Nölle, Iser, Nakoinz, Schulze, Koch, Loof (55. Reuter), Embach (63. Magel), Falkenberg

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43