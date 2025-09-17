Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der BSV 79 Magdeburg vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Mittwoch den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Samswegen durch.

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jan-Erik Gamroth der Torschütze (24.).

BSV 79 Magdeburg und SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Franck Kevin Youdom Takaw ersetzte Tim Krüger und Fynn Kokert kam rein für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite sprang Fabian Belwe für Robby Nagel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Franck Kevin Youdom Takaw den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (84.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Krüger (64. Youdom Takaw), Glage, Yakhyaev, Horn, Nsangou (90. Nsien), Ngou, Gröschner, Hartwig, Ellrich (75. Kokert), Spiering (85. Bansemer)

SSV Samswegen 1884: Ronge – Bartsch, Feyer (90. Moustafa), Ermisch, Kober, Nagel (80. Belwe), Herbst (62. Sonnabend), Wagner, Lehmann, Gamroth, Resch (53. Ismail)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48