Gerade mal 43 Stunden bleiben den Magdeburgern, um sich nach der Schlusssirene in Barcelona auf das Spiel beim HC Erlangen vorzubereiten. Echte Regeneration und Training auf der Platte sind da zum Leidwesen von Trainer Bennet Wiegert nicht möglich.

Bennet Wiegert gefällt der enge Zeitplan zwischen den Spielen gar nicht. Aber weil er es nicht ändern kann, nimmt es der SCM-Coach trotzdem gelassen hin.

Magdeburg - Sechs Pflichtspiele, sechs Siege – der SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga und in der Champions League im absoluten Jubelmodus. Nach dem historischen 22:21 beim FC Barcelona bleiben den Grün-Roten aber nur gut 43 Stunden, bevor die nächste Partie ansteht. Das Spiel in Spanien endete am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr – und schon heute Abend erfolgt 18 Uhr (Dyn) in der Nürnberger Arena der Anwurf zum Spiel gegen den HC Erlangen.