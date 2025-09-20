Der BSV 79 Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (2:2)-Erfolg gegen den Osterweddinger SV.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV am Samstag 5:4 (2:2) getrennt.

Philipp Glage traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tom Robin Koch (18.) erzielt wurde.

18. Minute BSV 79 Magdeburg und Osterweddinger SV im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Glage versenkte den Ball in der 20. Minute noch einmal. So einfach ließen sich die Osterweddinger aber nicht abhängen. Mathias Loof versenkte den Ball in Minute 38. Unentschieden. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Torben Hartwig traf in Spielminute 46. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Hartwig traf in der 87. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Alain Zidane Nsangou, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (89.). Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Nsangou, Ellrich (76. Heyse), Glage, Kasper, Yakhyaev (71. Hennig), Hartwig, Bansemer, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Gröschner, Kokert (71. Nsien)

Osterweddinger SV: Kiese – Barkowski, Loof (55. Reuter), Nakoinz, Iser, Embach (63. Magel), Schulze, Falkenberg, Nölle, Müller (79. Gebhardt), Koch

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43