Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Jan-Erik Gamroth den Ball ins Netz (24.).

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Franck Kevin Youdom Takaw kam rein für Tim Krüger und Fynn Kokert für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite sprang Fabian Belwe für Robby Nagel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Franck Kevin Youdom Takaw den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (84.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Horn, Yakhyaev, Ellrich (75. Kokert), Ngou, Hartwig, Gröschner, Glage, Krüger (64. Youdom Takaw), Spiering (85. Bansemer), Nsangou (90. Nsien)

SSV Samswegen 1884: Ronge – Herbst (62. Sonnabend), Gamroth, Nagel (80. Belwe), Feyer (90. Moustafa), Wagner, Ermisch, Bartsch, Resch (53. Ismail), Lehmann, Kober

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48