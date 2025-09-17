Einen 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens heimste der Eilslebener SV am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Eilsleben/MTU. Am Mittwoch haben sich der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Maurice Ninschkewitz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eike Pruhs den Ball ins Netz.

29. Minute Eilslebener SV und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Die Partie blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jerome Luca Gerhardt, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Eilslebener zu entscheiden (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Pruhs, Haus, Weber, Bach (66. Gerhardt), Matthies (80. Roloff), Willms (73. M. Badeleben), Köhler, Falk, Jakobs, Derda

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Hertel, Zöbisch, Günther, Kietzmann, Baartz, Ninschkewitz, Braunert (75. Brösel), Pflug (83. Thorau), Boese

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49