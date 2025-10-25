Der BSV 79 Magdeburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den MSC Preussen mit 2:5 (1:1).

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (1:1).

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Philipp Glage der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen BSV 79 Magdeburg und MSC Preussen – 46. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Bereits eine Minute später konnte Azad Kidw (Preussen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Spiering (56. Hilgendorf), Nsangou, Kokert (66. Baumann), Gröschner, Krüger (77. Youdom Takaw), Ellrich (77. Heyse), Bansemer, Glage, Ngou, Wolde

MSC Preussen: Ademovic – Hussen Gahdo (63. Rezai), Al Mori (75. Kidw), El Zayat, Dervishaj, Al Mounif, Jahjah, Heinrich (63. Tischer), Preuss, Kompaniiets (84. Chebli), Farho

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24