Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem BSV 79 Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 24 Fans mit 2:5 (1:1) gegen den MSC Preussen verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen am Samstag 2:5 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Illia Kompaniiets das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Philipp Glage den Ball ins Netz.

46. Minute BSV 79 Magdeburg und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Azad Kidw, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 zu festigen (87.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Glage, Kokert (66. Baumann), Ngou, Bansemer, Gröschner, Spiering (56. Hilgendorf), Nsangou, Krüger (77. Youdom Takaw), Ellrich (77. Heyse), Wolde

MSC Preussen: Ademovic – Al Mounif, Preuss, Hussen Gahdo (63. Rezai), Farho, Heinrich (63. Tischer), Al Mori (75. Kidw), Dervishaj, El Zayat, Kompaniiets (84. Chebli), Jahjah

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24