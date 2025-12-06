Eine bittere Schlappe erlitt der MSC Preussen an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Osterweddinger SV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 27 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tom Robin Koch für Osterwedding traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Yven Chris Gebhardt (26.) erzielt wurde.

MSC Preussen liegt 0:2 zurück – 26. Minute

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Koch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (83.). Damit war der Sieg der Osterweddinger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Farho (72. Kidw), Kulinich, Kompaniiets, El Zayat (53. Tischer), Jahjah, Norenko (67. Volkmer), Jibril, Rezai, Preuss, Dervishaj

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch (84. Suchanek), Nölle (82. Dziobek), Embach, Loof (79. Reuter), Barkowski, Schulze, Nakoinz (84. Frimel), Klaus, Gebhardt (67. Magel), Falkenberg

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27