Russische und belarussische Talente dürfen bei internationalen Wettkämpfen wohl bald wieder Flagge zeigen. Hat dieser Beschluss eines Olympischen Gipfels Signalwirkung?

Lausanne - Das IOC weicht die Zugangsbeschränkungen für Athleten aus Russland und Belarus für internationale Wettbewerbe weiter auf. Künftig soll es Juniorensportlern und Mannschaften aus beiden Ländern wieder möglich sein, unter eigener Flagge und mit eigener Hymne teilzunehmen. Diese Empfehlung sprach ein Olympischer Gipfel in Lausanne aus. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Nationalverband nicht vom zuständigen internationalen Dachverband suspendiert ist.

Demnach hätten alle Athleten „ein grundlegendes Recht auf Zugang zum Sport weltweit und auf die freie Teilnahme an Wettkämpfen ohne politische Einmischung oder Druck seitens staatlicher Organisationen“. Die Umsetzung bei internationalen Wettbewerben durch die jeweils zuständigen Dachverbände werde allerdings Zeit in Anspruch nehmen, hieß es in der Mitteilung des Internationalen Olympischen Komitees weiter.

Bei internationalen Veranstaltungen für Sportler im Erwachsenenalter sollen weiter die bisherigen Regeln gelten, nach denen Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus nur nach vorheriger Prüfung als neutrale Teilnehmer dabei sein dürfen. Mannschaften sind komplett ausgeschlossen.

Neuregelung könnte auch bei Jugend-Olympia greifen

Auf Juniorenebene nannte der Gipfel konkret als Voraussetzung, dass der jeweils zuständige Nationalverband „ein gutes Ansehen“ haben müsse, damit Flagge und Hymne wieder zulässig sind. Die Neuregelung will das IOC auch bei den Olympischen Jugendspielen 2026 in Dakar anwenden.

Derzeit ist das Nationale Olympische Komitee Russlands noch wegen Maßnahmen im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine gesperrt. Nach Angaben eines IOC-Sprechers würden daher nach aktuellem Stand russische Juniorensportler in Dakar noch als neutrale Athleten starten müssen.

Der Olympische Gipfel fand unter Vorsitz von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry in Lausanne unter Beteiligung wichtiger Sport-Dachorganisationen statt. Bei den kommenden Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo könnte eine größere Gruppe von Russen und Belarussen dabei sein, nachdem der Internationale Sportgerichtshof Cas ihnen den Weg zu Qualifikationswettkämpfen freigemacht hatte.