Gegen die MT Melsungen feierten die SCM-Fans nicht nur die Herbstmeisterschaft. Auch der wieder spielberechtigte Nikola Portner und Jubilar Christian O’Sullivan standen im Fokus.

Ein SCM-Duo steht im Rampenlicht

Nach dem Ablauf seiner Sperre war Nikola Portner erstmals in dieser Saison bei einem SCM-Heimspiel in der Halle.

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat trotz einiger Mühe gegen die MT Melsungen den 20. Sieg in Serie eingefahren. Neben dem 31:27-Erfolg, der zugleich die Herbstmeisterschaft bedeutete, standen allerdings auch Nikola Portner und Christian O’Sullivan im Mittelpunkt des Abends.