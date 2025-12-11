weather wolkig
Gegen die MT Melsungen feierten die SCM-Fans nicht nur die Herbstmeisterschaft. Auch der wieder spielberechtigte Nikola Portner und Jubilar Christian O’Sullivan standen im Fokus.

Von Lukas Reineke Aktualisiert: 11.12.2025, 18:54
Nach dem Ablauf seiner Sperre war Nikola Portner erstmals in dieser Saison bei einem SCM-Heimspiel in der Halle.
Nach dem Ablauf seiner Sperre war Nikola Portner erstmals in dieser Saison bei einem SCM-Heimspiel in der Halle. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat trotz einiger Mühe gegen die MT Melsungen den 20. Sieg in Serie eingefahren. Neben dem 31:27-Erfolg, der zugleich die Herbstmeisterschaft bedeutete, standen allerdings auch Nikola Portner und Christian O’Sullivan im Mittelpunkt des Abends.