Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber Osterweddinger SV vor 85 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem souveränen 6:0 (3:0) durch.

Sülzetal/MTU. Gleich sechsmal hat der Osterweddinger SV am Donnerstag gegen die Rivalen aus Gommern eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Osterweddinger.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Rico Müller traf für den Osterweddinger SV in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Bastian Falkenberg (16.) erzielt wurde.

Minute 16: Osterweddinger SV liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nölle den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (87.). Damit war der Triumph der Osterweddinger gesichert. Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Barkowski, Falkenberg, Schulze, Müller (63. Gebhardt), Hübler (46. Magel), Nakoinz, Iser, Reuter (75. Treusch), Nölle, Koch (85. Suchanek)

SV Eintracht Gommern: Werban – Napiontek, Kunitschke, Thiem, Werban (46. Adelheim), Schulz, Schmidt, Hoppe, Hübener, Sindermann, Randel (82. Boin)

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85