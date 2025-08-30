Mit einer Niederlage für den Magdeburger SV Börde endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Partie zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem SV Seilerwiesen Magdeburg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (1:2) für sich.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kai Rathsack den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 29 Magdeburger SV Börde und SV Seilerwiesen Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Daniel Stridde (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (42.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Müller, Rhode, M. Wolff, Boeke (83. Köhler), Blümel, Gallert (74. Lange), Berlin, Horstkötter (61. Fritsch), Johne (59. Wesemeier), T. Wolff

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rathsack, Meyer (46. Buschmann), Stridde, Grzenda, Rittmeister, Theele, Kühn, Gropius (74. Lentz), Zoll (81. Lücke), Skorsetz

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47