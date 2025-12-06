Eine Niederlage für den SV Groß Santersleben I besiegelte den 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:1 (0:1).

Eine knappe Pleite steckt SV Groß Santersleben I gegen SSV Samswegen 1884 ein: 0:1

Groß Santersleben/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Groß Santersleben I und SSV Samswegen 1884 mit einem torarmen 0:1 (0:1). 33 Fußballfans waren auf dem Sportplatz- Platz 2 live dabei.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten brachte Tim Engler die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Der SV Groß Santersleben I rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SSV Samswegen 1884

SV Groß Santersleben I: Deumeland – C. Madaus, Delleh, Al Houri (46. Dressel), Lange, Hahn, Tafere, Adjioski, Otto, Qorbani, C. Madaus (46. Banas)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Nagel, Ronge, Engler (90. Wagner), Gamroth, Ermisch, Bartsch, Sonnabend (70. Stettin), Resch, Herbst (81. Mazlomi)

Tore: 0:1 Tim Engler (29.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 33