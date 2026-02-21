Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Groß Santersleben I einstecken.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sascha Sommer. Der Trainer von Magdeburg musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Groß Santersleben beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Wojciech Radoslaw Banas für Groß Santersleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen (40.). In Spielminute 44 leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Yul Kilian Boeke den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

35 Minuten nach der Pause konnte Mathias Rhode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Rhode, L. Rebone, Gallert (72. M. Rebone), Blümel, Boeke (67. Brussig), Schüßler, Müller, Fritsch (60. Lange), Wesemeier, Wolff

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus (88. Desale), Qorbani, Banas, Adjioski, Eftindjioski (74. Al Houri), Kitanoski, Otto (90. Hahn), Ilijoski, Madaus, Tafere (86. Alicke)

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15