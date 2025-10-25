Kein Punktgewinn für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I einstecken.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die TSG Grün-Weiß Möser I am Samstag 2:3 (1:1) getrennt.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Jens Strübing, als Tim Rieche mit einem Strafstoß für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Vinzent Rasche (45.) erzielt wurde.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt Kopf an Kopf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 45

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Felix Reuper/Magdeburg-Neustadt (74.), gefolgt von Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 79. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Willi Küllmey, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Burger zu entscheiden (80.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Rasche, Reuper, Rohde (58. Hildebrandt), Kutz, Fischer, Alali Alhamad, Simon, Iyamu, Schulz, Oeding

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Pilz, Moratschke, Thiele (77. Henning), Rick, Sachs, Küllmey, Kloska, Rieche (59. Nord), Eickhoff, Jentzsch

Tore: 0:1 Tim Rieche (42.), 1:1 Vinzent Rasche (45.), 2:1 Felix Reuper (74.), 2:2 Robin Kloska (79.), 2:3 Willi Küllmey (80.); Zuschauer: 54