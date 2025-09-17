Einen 4:3 (3:2)-Heimerfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens fuhr der Eilslebener SV am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Maurice Ninschkewitz für Kleinmühlingen/Zens traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eike Pruhs den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 29. Minute

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Die Partie blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der Eilslebener SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Jerome Luca Gerhardt (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Eilslebener Elf erzielen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Jakobs, Pruhs, Haus, Falk, Matthies (80. Roloff), Bach (66. Gerhardt), Willms (73. M. Badeleben), Derda, Köhler, Weber

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Pflug (83. Thorau), Baartz, Boese, Zöbisch, Ninschkewitz, Braunert (75. Brösel), Günther, Ostwald, Hertel, Kietzmann

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49