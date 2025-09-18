Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber Osterweddinger SV vor 85 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem überlegenen 6:0 (3:0) durch.

Sülzetal/MTU. Die Osterweddinger haben am Donnerstag dem Kontrahenten aus Gommern ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Rico Müller traf für den Osterweddinger SV in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Bastian Falkenberg den Ball ins Netz (16.).

Osterweddinger SV baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 16

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Nur fünf Minuten darauf konnte Nölle (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 6:0 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Nakoinz, Barkowski, Müller (63. Gebhardt), Iser, Schulze, Koch (85. Suchanek), Hübler (46. Magel), Reuter (75. Treusch), Nölle, Falkenberg

SV Eintracht Gommern: Werban – Napiontek, Kunitschke, Hoppe, Schulz, Hübener, Thiem, Schmidt, Werban (46. Adelheim), Randel (82. Boin), Sindermann

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85