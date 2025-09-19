Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den 1. SV Sennewitz heimste der Zörbiger FC am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Zörbig/MTU. Im Spiel zwischen Zörbig und Sennewitz am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Zörbig.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Lucas Seidewitz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Petersberger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Torsten Schmidt der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 im Duell zwischen Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz – 62. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Colin Seliger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Zörbig sicherte (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Matthias, Oertel, Schmidt, Deidok, Seliger, Gansen, Hempel, Schindler (84. Janders), Lindemann (46. Teichert), Kleewein (75. Schönburg)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Dieske, Dittrich, Görlitz, Angermann (80. Schmidt), Aleithe (51. Harm), Seidewitz (83. Herrmann), Kasten, Gerlach, Bukenya

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170