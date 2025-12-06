Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen heimste der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Stefan Fischer (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde das zweite Tor durch Patrick Oeding erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 2:0 vorne – Minute 39

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu verschaffen (58.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz (90. Koopmann), Oeding, Fischer, Alali Alhamad, Reuper (90. Ladewig), Hildebrandt, Rasche, Schulz, Iyamu (30. Wegelin), Klawunn (75. Rohde)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Dethlefsen, Schwarz, Zywotek (46. Rein), Wendland (85. Thielecke), Krüger, Richter, Schlieter (90. Deike), Selent (46. Mootz), Winkelmann, Harnau

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72