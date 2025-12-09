Der Osterweddinger SV errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten die Gäste aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Mathias Loof für Osterwedding traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwedding noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Philipp Nakoinz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV mit 2:0 vorne – 62. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Yven Chris Gebhardt kam rein für Bastian Falkenberg und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Daniel Gropius für Alexander Vasükov und Jean-Luca Sensenschmidt für Johannes Wöhler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte die SV Union Heyrothsberge doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Jakob Theodor Hrachowitz (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Heyrothsberge erzielen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg (73. Gebhardt), Nakoinz (90. Vatterrott), Klaus, Loof, Embach, Magel, Nölle (88. Dziobek), Koch, Schulze, Müller (82. Hübler)

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Möser, Vogel, Voelckel, Taube, Schlüter, Schulze (81. Hrachowitz), Vasükov (68. Gropius), Marth, Wöhler (78. Sensenschmidt), Fritz

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62