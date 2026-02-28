Eine bittere Schlappe erlitt der BSV 79 Magdeburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den TSV Niederndodeleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 53 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem BSV 79 Magdeburg und dem TSV Niederndodeleben hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Niederndodeleben auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:6 (1:2) für sich.

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Magdeburger konterten in der 28. Minute. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

BSV 79 Magdeburg und TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 28

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Silvio Gottschalk den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 ausbaute (85.). Damit war der Sieg der Niederndodelebener entschieden. Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Mittag, Hilgendorf (73. Bansemer), Gröschner, Ellrich, Wolde, Ngou, Hartwig, Klinzmann (24. Njonou), Kokert (80. Nsien), Spiering

TSV Niederndodeleben: Willner – Farkas (56. Dreiling), Lüddeckens, Ahlemann, Müller (73. Bittner), Ferl (67. Mai), Husnik (67. Gottschalk), Jebsen, Biermanski, Schott, Komorous (73. Klein)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53