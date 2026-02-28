Im vierten Anlauf hat es für den SC Magdeburg bei der MT Melsungen endlich wieder mit einem Sieg geklappt. Mit 34:23 holen sich die Grün-Roten zwei ganz wichtige Punkte im Titelrennen.

Magdeburg/Kassel - Den Spiele-Spagat zwischen Wisla Plock und der MT Melsungen haben die Handballer des SC Magdeburg perfekt hinbekommen. Nach zwei Remis und einer Niederlage in den letzten Jahren konnten die Grün-Roten beim 34:23 (15:11) endlich mal wieder in der Kasseler Rothenbach-Halle jubeln. So hoch hatten die Magdeburger auswärts gegen Melsungen noch nie gewonnen.

„Wir sind super happy, dass wir uns trotz der Reisestrapazen hier so präsentieren konnten“, freute sich Trainer Bennet Wiegert. Und Albin Lagergren analysierte: „Wir haben eine überragende Abwehr gespielt. Das war sehr entscheidend und hat uns auch die Chance zu vielen einfachen Tore gegeben.“

Wie erhofft war Omar Ingi Magnusson der Mannschaft nachgereist und hätte nach gut einer Minute auch das erste Tor des Abends werfen können. Doch der Isländer scheiterte mit einem Siebenmeter an Nebojsa Simic. So gingen die Gastgeber in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Der schon in Plock vom Siebenmeterstrich treffsichere Matthias Musche glich eine Minute später per Strafwurf aus. Bis zum 4:4 (9.) konnten die Gastgeber jeweils immer die SCM-Führung ausgleichen. Nach elf Minuten setzten sich die Gäste beim 6:4 erstmals mit zwei Toren ab.

Zehn Minuten vor der Pause war sogar ein Drei-Tore-Plus (10:7) geschafft. Beim 11:8 (22.) nahm Bennet Wiegert eine Auszeit und betonte: „Wir führen mit drei Toren und können jetzt für Verunsicherung beim Gegner sorgen.“ In der 28. Minute erhöhte der SCM auf 14:10. Doch der starke Simic im Melsungener Tor verhinderte mit sieben Paraden bis zur Pause einen höheren Rückstand.

Claar mit elf Toren bester Werfer

Nachdem sich die MT nach dem Seitenwechsel auf 13:16 herangekämpft hatte, sorgte Felix Claar mit seinem bereits siebten Tor für den alten Abstand (17:13/ 37.). Magnusson baute zwei Minuten später die Führung sogar auf plus fünf (20:15) aus. Wunderschön wie Claar, am Ende mit elf Toren bester Werfer, dann per Dreher zum 21:16 (41.) für die Magdeburger, bei denen überraschenderweise auch Elvar Örn Jonsson nach seiner Hand-OP bereits wieder im Kader stand, traf. Und Claar hatte noch nicht genug, legte ganz cool das 22:16 (42.) nach.

Sergey Hernandez mit einem Wurf ins leere MT-Gehäuse, zwei Treffer von Magnus Saugstrup und Daniel Pettersson sorgten sogar für eine Elf-Tore-Führung (27:16/46.). Dieser 7:0-Lauf war vor 4.500 Zuschauern natürlich eine Vorentscheidung. Zehn Minuten vor dem Ende konnte sich dann auch Christian O'Sullivan per Gegenstoß zum 29:19 in die Torschützenliste eintragen. Und die Gäste hatten auch noch lange nicht genug, drückten weiter aufs Tempo und wollten fürs Torverhältnis auch so hoch wie möglich gewinnen.

Und so tobte Wiegert eine gute Minute vor Schluss sogar bei einer Zwölf-Tore-Führung (34:22) so sehr, dass es eine Zeitstrafe fürs Team gab. Der Coach hatte sich darüber beschwert, dass Pettersson bei einem Kempa-Zuspiel von Musche gefoult worden sein. Statt Siebenmeter für den SCM konnten die Gastgeber noch verkürzen.

Statistik zum Spiel

MT Melsungen: Simic (7/1 Paraden), Palasics (1); Bartucz; Marchan 1, Sipos 1, Kristopans 5, Ignatow, Drosten 1/1, Stefansson 4, Kulesh 2, Arnarsson 2, Soler, Forsell Schefvert 4, Guadiola 1, Eickhoff, Kastening 2

SC Magdeburg: Hernandez (8), Mandic; Musche 4, Claar 11, Zechel, Kristjansson 6, Pettersson 1, Magnusson 3, Hornke, Jonsson, Weber, Lagergren 4, Mertens, Saugstrup 3, O`Sullivan 1, Bergendahl

Zuschauer: 4.500 (Rothenbach-Halle, Kassel)

Schiedsrichter: Marcus Hurst / Mirko Krag

Strafminuten: 8 / 4

Siebenmeter: 1/1 - 2/3