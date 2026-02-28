Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 68 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Gleich nach Spielstart schoss Robert Voß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (10.).

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Christopher Kleeblatt wurde für Benjamin Rappe eingesetzt und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite verließen Tim Kaschperk für Florian Nachtwein und Jannis Berger für Maximilian Thomas den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Christopher Kleeblatt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu erweitern (87.). Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Voß, Diallo (85. Thiel), Darmochwal, Köhler, Madalschek, Scheller (88. Stephan), Rappe (67. Kleeblatt), Stryjakowski (67. George), Hampel, Berbig (31. Dammering)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Jüttner, Schrötter, Berger (72. Thomas), Bielig, Siedler, Merker, Prenz, Böttger, Kaschperk (63. Nachtwein), Lindau

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68