Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der FC Zukunft Magdeburg im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen die SV Union Heyrothsberge unterlag das Team von Sven Hoffmeister mit 0:5 (0:0).

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Magdeburg und Heyrothsberge ist mit einer deutlichen 0:5 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Moritz Leonard Hanke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (52.). Die Biederitzer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Hanke der Torschütze (60.).

FC Zukunft Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 60

Zu all dem Jammer lenkte der Magdeburger den Ball in der 75. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Biederitzer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Jakob Theodor Hrachowitz schoss und traf in der 83. Spielminute. Spielstand 4:0 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

Nach wenigen Momenten gelang es Tom Raue, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (88.).

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV Union Heyrothsberge

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – Mishchuk (81. Wöge), Kohlepp, Probst (81. Paryniuk), Kiel, Tolle, Weigmann, Rosa, Schaar (70. Hotopp), Srech, Bengsch (46. Krühne-Ploetz)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Hanke (74. Vorhölter), Voelckel, Schlüter (78. Vasükov), Westhause, Taube (74. Schäfer), Gropius, Schulze (81. Thorand), Raue, Kloska (81. Hrachowitz), Vogel

Tore: 0:1 Moritz Leonard Hanke (52.), 0:2 Moritz Leonard Hanke (60.), 0:3 Dennis Srech (75.), 0:4 Jakob Theodor Hrachowitz (83.), 0:5 Tom Raue (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 23