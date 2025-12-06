Signifikant unterlegen zeigte sich der MSC Preussen in der Partie gegen den Osterweddinger SV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Tom Robin Koch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Yven Chris Gebhardt (26.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Koch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (83.). Damit war der Erfolg der Osterweddinger entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Norenko (67. Volkmer), Kulinich, Kompaniiets, El Zayat (53. Tischer), Farho (72. Kidw), Jahjah, Dervishaj, Rezai, Jibril, Preuss

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch (84. Suchanek), Gebhardt (67. Magel), Embach, Schulze, Nakoinz (84. Frimel), Klaus, Loof (79. Reuter), Nölle (82. Dziobek), Falkenberg, Barkowski

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27