Deutlich unterlegen zeigte sich der BSV 79 Magdeburg im Spiel gegen den TSV Niederndodeleben vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Partie zwischen dem BSV 79 Magdeburg und dem TSV Niederndodeleben hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Niederndodeleben auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:6 (1:2) für sich.

Patrick Ellrich (BSV 79 Magdeburg) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

BSV 79 Magdeburg und TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 28

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 6:1 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Hartwig, Mittag, Ngou, Gröschner, Ellrich, Kokert (80. Nsien), Spiering, Klinzmann (24. Njonou), Hilgendorf (73. Bansemer), Wolde

TSV Niederndodeleben: Willner – Farkas (56. Dreiling), Biermanski, Müller (73. Bittner), Schott, Lüddeckens, Ahlemann, Husnik (67. Gottschalk), Ferl (67. Mai), Komorous (73. Klein), Jebsen

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53