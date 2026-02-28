Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 68 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Robert Voß für Landsberg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Landsberger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (10.).

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Christopher Kleeblatt kam rein für Benjamin Rappe und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite sprangen Florian Nachtwein für Tim Kaschperk und Maximilian Thomas für Jannis Berger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Christopher Kleeblatt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (87.). Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Hampel, Köhler, Voß, Madalschek, Berbig (31. Dammering), Diallo (85. Thiel), Darmochwal, Stryjakowski (67. George), Rappe (67. Kleeblatt), Scheller (88. Stephan)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler, Berger (72. Thomas), Prenz, Böttger, Jüttner, Merker, Lindau, Schrötter, Bielig, Kaschperk (63. Nachtwein)

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68