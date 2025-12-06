Eine bittere Schlappe erlitt der MSC Preussen an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Osterweddinger SV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 27 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Tom Robin Koch (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yven Chris Gebhardt den Ball ins Netz (26.).

MSC Preussen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 26

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Koch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (83.). Damit war der Erfolg der Osterweddinger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Jibril, Farho (72. Kidw), Preuss, Jahjah, El Zayat (53. Tischer), Rezai, Dervishaj, Kompaniiets, Norenko (67. Volkmer), Kulinich

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Loof (79. Reuter), Nölle (82. Dziobek), Falkenberg, Gebhardt (67. Magel), Schulze, Koch (84. Suchanek), Embach, Klaus, Nakoinz (84. Frimel)

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27