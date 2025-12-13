Der SV 1889 Altenweddingen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die SV Union Heyrothsberge mit 2:5 (0:3).

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Biederitzer legten in der 29. Spielminute nach. Diesmal war Tom Marks der Torschütze.

SV 1889 Altenweddingen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 29

Die Biederitzer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Christian Kloska schoss und traf in der 32. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Altenweddingen legte nochmal vor. Justin Zywotek traf in der 81. Spielminute. Eine echte Bedrohung stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Jean-Luca Sensenschmidt schoss und traf in der 86. Minute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Zywotek den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sülzetaler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger, Zywotek, Deike (46. Sedlak), Schlieter, Wendland, Dethlefsen, Richter (46. Tschepe), Rein (46. Krause), Harnau (33. Gumtz), Mootz (84. Schwarz)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schlüter, Fritz, Marks, Voelckel, Vasükov (65. Vogel), Kloska (80. Biegelmeier), Schulze (71. Sensenschmidt), Möser, Taube (80. Hrachowitz), Peukert

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68