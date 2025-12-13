Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Oliver Böttcher für Stern traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die Niederndodelebener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 70

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Wildenhof, Abraham, Spilgies, Hennings, Gläser (72. Janik), Unger (23. Henkel), Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Riedel, Böttcher, Schimmelpfennig (80. Freise)

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott (46. Ferl), Bergmann (63. Husnik), Mai (63. Farkas), Biermanski, Dreiling (57. Müller), Ahlemann (81. Komorous), Frank, Jebsen, Gottschalk, Lüddeckens

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60