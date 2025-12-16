An den hohen Preisen für die Tickets bei der Fußball-WM gibt es massive Kritik. Nun reagiert die FIFA. Wie der DFB mit einem Sonderkontingent für Eintrittskarten umgeht.

Berlin - Dauer-Fans der deutschen Nationalmannschaft sollen bei der Fußball-Weltmeisterschaft für ihre Treue belohnt werden. Aus einem Sonderkontingent für teilnehmende Mannschaften will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) preiswerte Tickets für Spiele des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann an die loyalsten Anhänger verteilen. Die Eintrittskarten werden für 60 US-Dollar (51 Euro) pro Spiel von der Vorrunde bis hin zu einem möglichen Finale verkauft.

Zuvor hatte der Weltverband FIFA die neue Ticketpreis-Kategorie bekanntgegeben und damit auf weltweite Proteste gegen die hohen Preise für die Eintrittskarten reagiert. Der sogenannte Basisrang für Fans gilt für alle WM-Teilnehmer und alle 104 WM-Spiele. Das Kontingent steht den jeweiligen Nationalverbänden zur Verfügung, die dann über die Vergabemodalitäten selbst bestimmen können. Zehn Prozent der Karten, die an die Verbände gehen, sind nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang.

Horrende Ticketpreise

Der DFB hatte zuletzt die teilweise horrenden Ticketpreise bedauert. Die günstigsten Eintrittskarten im Fanblock der Nationalmannschaft für die drei Gruppenspiele im Sommer kommenden Jahres waren bislang für das erste Gruppenspiel gegen Curaçao am 14. Juni in Houston ab 155 Euro erhältlich. Für ein Ticket gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto mussten mindestens 190 Euro berappt werden. Das letzte Gruppenspiel am 25. Juni gegen Ecuador in East Rutherford konnten die Anhänger der DFB-Auswahl im günstigsten Fall ab 230 Euro live im Stadion verfolgen.

Die Höchstpreise für die Vorrundenpartien liegen bei 430 Euro (erstes Spiel), 515 Euro (zweites Spiel) und 600 Euro (drittes Spiel). Deutschland steht für den Fanblock wie allen anderen Teams acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung. Gegen Curaçao sind das 4.307 Eintrittskarten, gegen die Elfenbeinküste 2.452 und gegen Ecuador 4.826.

Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.