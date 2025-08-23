Kein Punktgewinn für BSV 79 Magdeburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 4:5 (1:2) einen Misserfolg gegen den Eilslebener SV hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Eilslebener SV am Samstag 4:5 (1:2) getrennt.

Marcus-Antonio Bach (Eilslebener SV) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Bach (30.) erzielt wurde.

BSV 79 Magdeburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 30

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Magdeburger schließlich auch mal zum Zug: Philipp Glage traf in Minute 40. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Eilslebenern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Pascal Hampel traf in der 53. Minute. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Philipp Glage versenkte den Ball in der 70. Minute, gefolgt von Tim Bansemer und Torben Hartwig (74., 86.). Die Eilslebener nahmen aber nochmal Anlauf. Julian Wittek versenkte den Ball in der 92. Spielminute. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Christian Falk (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Eilslebener Elf erzielen (90.+4). Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Eilslebener SV

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Hartley (58. Bansemer), Horn, Glage, Ngou, Yakhyaev (88. Youdom Takaw), Nsangou, Gröschner, Mittag, Klinzmann, Ellrich (71. Hartwig)

Eilslebener SV: Bergeest – Wittek, Bockwoldt (88. Weber), Bach, Jakobs (80. Köhler), Reber, Haus, Falk, Hampel, Duckstein (71. Badeleben), Stolte (80. Ruprecht)

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (20.), 0:2 Marcus-Antonio Bach (30.), 1:2 Philipp Glage (40.), 1:3 Pascal Hampel (53.), 2:3 Philipp Glage (70.), 3:3 Tim Bansemer (74.), 4:3 Torben Hartwig (86.), 4:4 Julian Wittek (90.+2), 4:5 Christian Falk (90.+4); Zuschauer: 41