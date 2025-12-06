Kein Punktgewinn für SV Groß Santersleben I: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den SSV Samswegen 1884 einstecken.

Groß Santersleben/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Groß Santersleben I und SSV Samswegen 1884 mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 33 Fußballfans waren auf dem Sportplatz- Platz 2 live dabei.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten brachte Spieler Nummer 21 die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Die Santersleber sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SSV Samswegen 1884

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Lange, Adjioski, C. Madaus, Al Houri (46. Dressel), Delleh, Otto, Hahn, Tafere, C. Madaus (46. Banas)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Sonnabend (70. Stettin), Bartsch, Herbst (81. Mazlomi), Resch, Nagel, Ermisch, Ronge, Engler (90. Wagner), Gamroth

Tore: 0:1 (29.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 33