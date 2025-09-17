Der VfL Halle 96 I (U19) errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 52 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Joshua Noel Ugoh das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für VfL Halle 96 I (U19) – Minute 31

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Karl-Luis Bärwald den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (31.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – 1. FC Lok Stendal

VfL Halle 96 I (U19): – Lorenz (67. Witter), Bärwald, Unthan, Meyer, Rayko, Onyedeke, Heute (86. Zabel), Danyi, Ugoh (59. Khalid), Prokein (73. Anteneh)

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (80. Koshyk), Meinelt, Stoll, Ziekau, Bordizhenko (67. Paschke), Dimonenko (59. Loock), Lauck, Vinzelberg (84. Amiti), Wolff, Braunschweig

Tore: 1:0 Joshua Noel Ugoh (29.), 2:0 Karl-Luis Bärwald (31.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Wanja Pook; Zuschauer: 52