Ergebnis 4. Spieltag VfL Halle 96 I (U19) erringt Heimsieg gegen 1. FC Lok Stendal mit 2:0
Der VfL Halle 96 I (U19) errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 52 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.
Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.
Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Joshua Noel Ugoh das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 4
2:0 Vorsprung für VfL Halle 96 I (U19) – Minute 31
Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Karl-Luis Bärwald den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (31.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz fünf gesichert.
Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – 1. FC Lok Stendal
VfL Halle 96 I (U19): – Lorenz (67. Witter), Bärwald, Unthan, Meyer, Rayko, Onyedeke, Heute (86. Zabel), Danyi, Ugoh (59. Khalid), Prokein (73. Anteneh)
1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (80. Koshyk), Meinelt, Stoll, Ziekau, Bordizhenko (67. Paschke), Dimonenko (59. Loock), Lauck, Vinzelberg (84. Amiti), Wolff, Braunschweig
Tore: 1:0 Joshua Noel Ugoh (29.), 2:0 Karl-Luis Bärwald (31.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Wanja Pook; Zuschauer: 52