Einen 5:4 (2:2)-Heimerfolg gegen den Osterweddinger SV heimste der BSV 79 Magdeburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:2).

Philipp Glage traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

Minute 18 BSV 79 Magdeburg gleichauf mit Osterweddinger SV – 1:1

Gleichstand. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Philipp Glage traf in der 20. Spielminute ein weiteres Mal. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mathias Loof versenkte den Ball in der 38. Spielminute. Unentschieden. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Torben Hartwig schoss und traf in der 46. Minute. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Hartwig schoss und traf in der 87. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur zwei Spielminuten später konnte Alain Zidane Nsangou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (89.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kasper, Glage, Ellrich (76. Heyse), Klinzmann (90. Youdom Takaw), Nsangou, Hartwig, Bansemer, Yakhyaev (71. Hennig), Kokert (71. Nsien), Gröschner

Osterweddinger SV: Kiese – Müller (79. Gebhardt), Iser, Nakoinz, Nölle, Loof (55. Reuter), Falkenberg, Schulze, Koch, Barkowski, Embach (63. Magel)

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43