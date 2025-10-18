Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:3 (2:2).

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (2:2).

Gleich nach Spielstart schoss Jan Frank das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Leon-Pascal Johne (8.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde und TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 8

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Es blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Bjarne Arthur Biermanski (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Niederndodelebener Elf erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Schuster (68. Müller), Horstkötter (57. Beyer), Liedtke, Johne (78. Köhler), Gallert, Wesemeier, Fritsch (78. Rebone), Berlin, Blümel, Brussig

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling, Jebsen, Gottschalk (90. Neumann), Nötzold, Bergmann (60. Müller), Ahlemann, Biermanski (83. Komorous), Bittner, Frank, Mai (46. Felgentreff)

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50