Für den Magdeburger SV Börde endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:3 (2:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und der TSV Niederndodeleben am Samstag 2:3 (2:2) getrennt.

Jan Frank (TSV Niederndodeleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Leon-Pascal Johne (8.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen Magdeburger SV Börde und TSV Niederndodeleben – 8. Minute

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Es blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Pause konnte Bjarne Arthur Biermanski (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Niederndodelebener Elf erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Blümel, Johne (78. Köhler), Fritsch (78. Rebone), Gallert, Brussig, Horstkötter (57. Beyer), Liedtke, Berlin, Wesemeier, Schuster (68. Müller)

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (83. Komorous), Bergmann (60. Müller), Bittner, Jebsen, Nötzold, Gottschalk (90. Neumann), Mai (46. Felgentreff), Ahlemann, Dreiling, Frank

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50