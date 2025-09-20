Der MSC Preussen errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 15 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Tonschacht haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen das Team aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Ohne Tore ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

MSC Preussen mit 2:0 vorne – 100. Minute

Nur kurz darauf gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+10). In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Chebli (85. Kidw), El Zayat, Haxhiu, Tischer (46. Norenko), Gjoci (64. Volkmer), Farho (46. Kompaniiets), Hussen Gahdo (64. Al Mori), Dervishaj, Kulinich, Jibril

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Tamaan (59. Lentz), Rathsack, Dreiling, Stridde (90. Heck), Tilche (70. Seegers), Theele (85. Batal), Grzenda, Zoll, Skorsetz, Rittmeister

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15