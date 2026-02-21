Der Osterweddinger SV errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 64 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Sülzetal/MTU. Osterwedding – Magdeburg: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen (57.). Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Oskar Yannik Schulze der Torschütze (70.).

70. Minute Osterweddinger SV gleichauf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Schulze (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Müller (46. Loof), Klaus, Magel, Schulze (90. Suchanek), Reuter, Falkenberg, Iser (75. Koch), Dziobek (75. Hübler), Barkowski, Nölle

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Seegers, Meyer (46. Brandt), Dreiling, Schröder, Rathsack, Skorsetz, Gropius, Grzenda, Theele (77. Hornbach), Rittmeister

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64